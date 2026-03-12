Fisco dal Caf Cisl oltre 47 milioni di euro di sostegno diretto al reddito delle famiglie | Rimborsi certi e massima tutela per il contribuente

Dal Caf Cisl arriva la conferma di oltre 47 milioni di euro di sostegno diretto al reddito delle famiglie, destinati a garantire rimborsi certi e tutela del contribuente. L’assistenza fiscale si conferma un elemento fondamentale per le famiglie romagnole, che usufruiscono di questo aiuto come parte integrante della loro gestione economica. La cifra rappresenta un intervento concreto a favore di chi ha bisogno di supporto finanziario.

Il Caf Cisl Romagna opera attraverso 50 sedi distribuite strategicamente su tutto il territorio romagnolo, raggiungendo anche le località più remote e i comuni dell'entroterra L’assistenza fiscale si conferma un pilastro strategico per l’economia reale delle famiglie romagnole. I dati consolidati dell’attività 2025 del Caf Cisl Romagna delineano un quadro di profonda vicinanza al cittadino: attraverso le 115.384 pratiche gestite nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, l’organizzazione ha garantito una tutela capillare del potere d’acquisto per migliaia di lavoratori e pensionati. Il dato centrale dell’analisi è l'impatto economico generato dall'attività di consulenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

