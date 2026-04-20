Latina festa in ospedale | 3 parti gemellari in sole 24 ore

Nelle ultime 24 ore, l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha visto nascere tre coppie di gemelli, tutte provenienti da parti in regime di nascita spontanea. Le nascite sono avvenute in momenti diversi e sono state gestite da équipe mediche specializzate. La notizia ha suscitato entusiasmo tra il personale sanitario, che ha coordinato con precisione le operazioni di assistenza nelle diverse unità di degenza.

Un miracolo di coordinazione clinica si è consumato nelle mura dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove in un arco temporale di appena 24 ore sono avvenute tre diverse nascite gemellari. L’evento, che vede protagonisti sei nuovi nati, ha messo alla prova la capacità operativa del presidio di II livello, confermando l’efficacia dei protocolli assistenziali del Dea nel gestire casi medici ravvicinati e complessi. La sequenza degli eventi è iniziata il 17 aprile alle ore 10:57 con il parto cesareo di Cesare, seguito pochi minuti dopo, alle 10:59, dalla nascita di Valerio. Per questo primo intervento hanno operato i ginecologi Ianiri e Olivieri, insieme alle ostetriche Iannotta e Bracchi, con il supporto neonatologico di Laccetta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina, festa in ospedale: 3 parti gemellari in sole 24 ore Notizie correlate Tre parti gemellari in 24 ore: sei nuovi nati al GorettiTre parti gemellari in 24 ore all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, un record che conferma l'elevato livello assistenziale del punto nascita... Clima, in Italia 1,8 gradi in più in 15 anni. La classifica del Sole 24 Ore: a Bari il meteo migliore, Napoli 24^Bari si conferma la città con il clima migliore d’Italia, mentre Napoli resta tra le prime posizioni della classifica nazionale. Una raccolta di contenuti Si parla di: Tre parti gemellari in 24 ore: sei nuovi nati al Goretti di Latina; STUPRATA DOPO LA FESTA PER LA SERIE C, TRE CALCIATORI INDAGATI: TRA DI LORO UN EX DEL LATINA CALCIO. Cagliari, Roberta Pitzalis morta per intossicazione da botulino dopo aver mangiato guacamole alla Fiesta Latina di MonserratoLe sue condizioni erano state considerate gravi ma stabili, ma sarebbero sopraggiunte improvvise complicazioni che l'hanno portata, questa mattina, alla morte. Roberta Pitzalis, 38 anni, ricoverata a ... corriere.it