Latina bimbo di 7 anni muore in piscina | risucchiato da bocchettone

Una giornata di festa si è conclusa con una tragedia nella zona di Suio Terme, nel basso Lazio. Un bambino di sette anni è morto dopo essere stato risucchiato da un bocchettone di una piscina durante una visita in famiglia. L'incidente è avvenuto mentre il piccolo era in acqua e non si hanno ancora dettagli sulle circostanze esatte di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per il bambino non c'è stato nulla da fare.

Una vacanza di famiglia per festeggiare il compleanno del piccolo Gabriele, 7 anni, si è trasformata in tragedia a Suio Terme, nel basso Lazio, in provincia di Latina. Mentre faceva il bagno, il piccolo è scomparso sotto la superficie dell'acqua e non è più riemerso. Il padre si è tuffato e ha cercato di rianimarlo, mentre arrivavano i soccorsi. Ma nonostante quasi due ore di tentativi di salvarlo, per il bambino non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Tragedia in piscina termale: muore bimbo di 7 anni. Risucchiato da bocchettone

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