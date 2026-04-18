Latina | bimbo di 7 anni muore annegato in piscina centro termale indagini in corso

A Suio Terme, una frazione del comune di Castelforte nella provincia di Latina, si è verificato un incidente che ha portato alla morte di un bambino di sette anni. Secondo le prime informazioni, il piccolo è annegato in una piscina del centro termale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

Una tragica vicenda ha scosso Suio Terme, una località del comune di Castelforte, situata nella provincia di Latina. Un bambino di soli 7 anni ha perso la vita annegando in una piscina del centro termale, dove si trovava in compagnia dei genitori. Nonostante l’immediato intervento dei Carabinieri della compagnia di Formia e l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118 con un’eliambulanza, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare il piccolo. Indagini in corso per chiarire le circostanze. Attualmente sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della struttura per ricostruire la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Latina: bimbo di 7 anni muore annegato in piscina centro termale, indagini in corso Notizie correlate Latina, bimbo di sette anni muore annegato in un centro termaleUn bambino di sette anni è morto annegato a Suio Terme, in provincia di Latina, mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale. Leggi anche: Latina, bambino di 7 anni muore annegato nella piscina di un centro termale: «Forse risucchiato dal bocchettone» Altri aggiornamenti Temi più discussi: LATINA | Teleferica si rompe al parco: bimbo ferito e area sotto sequestro; Napoli, rapina in banca: ladri fuggiti attraverso le fogne; Tragedia al San Paolo, morto il bimbo caduto dal balcone; Scheda squadra Latina. Bimbo di 7 anni annega e muore alle Terme di Suio a Latina: forse è stato risucchiato dal bocchettone della piscinaUn bimbo di 7 anni ha perso la vita nella giornata di oggi alle terme, dove sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di una piscina: indagini in corso ... fanpage.it Latina, bimbo di 7 anni annega nella piscina: sotto accusa un bocchettoneAncora una tragedia in un centro termale, questa volta a Suio Terme, in provincia di Latina. Intorno alle 16, un bambino di sette anni è annegato nella piscina di un complesso del comune di Castelfort ... avvenire.it Un bambino di 7 anni è morto annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per il piccolo, deced - facebook.com facebook Muore annegato a 7 anni in centro termale vicino a Latina. Inutile l'intervento dei soccorsi, sul posto anche un'eliambulanza. Indagano i carabinieri #ANSA x.com