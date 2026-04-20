L' associazione Tagete presenta il libro Bonicelli
Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 18.00, presso la Libreria Feltrinelli, l'Associazione degli scrittori aretini "Tagete" presenta Emanuele Mariani con il libro "Bonicelli". Introduce la Presidente dell'Associazione Luciana Faltoni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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