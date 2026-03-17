L’Associazione degli scrittori aretini Tagete celebra la Giornata Mondiale della Poesia

L’Associazione degli scrittori aretini Tagete, con il patrocinio dell’Accademia Petrarca, organizza la Festa della Poesia per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia. L’evento si svolge ad Arezzo e coinvolge autori locali che presentano le loro opere. La manifestazione si tiene il 17 marzo 2026 e mira a promuovere la poesia nella cultura della città.

Arezzo, 17 marzo 2026 – L’Associazione degli scrittori aretini Tagete, con il patrocinio dell’Accademia Petrarca, celebra la Giornata Mondiale della Poesia con un evento di grande valore culturale e simbolico: la Festa della Poesia. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 17:00, presso la sede dell’ Accademia Petrarca (Casa del Petrarca, Via dell’Orto n.28). Il tema scelto per questa edizione, “Versi di pace: la parola che unisce”, nasce dall’esigenza di riflettere sul ruolo della poesia e della letteratura in un tempo segnato da tensioni e conflitti, riaffermando la forza della parola come strumento di dialogo, empatia e costruzione di ponti tra le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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