L’Associazione degli scrittori aretini Tagete celebra la Giornata Mondiale della Poesia

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione degli scrittori aretini Tagete, con il patrocinio dell’Accademia Petrarca, organizza la Festa della Poesia per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia. L’evento si svolge ad Arezzo e coinvolge autori locali che presentano le loro opere. La manifestazione si tiene il 17 marzo 2026 e mira a promuovere la poesia nella cultura della città.

Arezzo, 17 marzo 2026 – L’Associazione degli scrittori aretini Tagete, con il patrocinio dell’Accademia Petrarca, celebra la Giornata Mondiale della Poesia con un evento di grande valore culturale e simbolico: la Festa della Poesia. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 17:00, presso la sede dell’ Accademia Petrarca (Casa del Petrarca, Via dell’Orto n.28). Il tema scelto per questa edizione, “Versi di pace: la parola che unisce”, nasce dall’esigenza di riflettere sul ruolo della poesia e della letteratura in un tempo segnato da tensioni e conflitti, riaffermando la forza della parola come strumento di dialogo, empatia e costruzione di ponti tra le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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