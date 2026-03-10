Scrittori Aretini Tagete ospita lo scrittore e divulgatore letterario Giulio Zambon con il suo libro Le parole affilate

Giovedì 12 marzo alle 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, lo scrittore e divulgatore letterario Giulio Zambon presenterà il suo libro “Le parole affilate”. L’evento è organizzato dall’Associazione degli Scrittori Aretini Tagete e vedrà la partecipazione dell’autore, che discuterà delle sue ultime pubblicazioni con i lettori presenti. L’appuntamento si svolgerà nel cuore della città, in un momento dedicato alla cultura e alla letteratura.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, l'Associazione degli Scrittori Aretini Tagete ospiterà lo scrittore e divulgatore letterario Giulio Zambon, che presenterà il suo libro "Le parole affilate " (Piemme). L'incontro sarà introdotto e moderato da Luciana Faltoni, presidente dell 'Associazione Tagete, che dialogherà con l'autore sui temi del libro e sul ruolo della letteratura nel mondo contemporaneo. Giulio Zambon è insegnante, poeta e divulgatore culturale molto seguito sui social definito il "Prof. Poeta", dove i suoi contenuti dedicati alla letteratura hanno raggiunto milioni di visualizzazioni.