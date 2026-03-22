L’ipotesi che Mara Venier lasci la conduzione di Domenica In diventa sempre più concreta. Dopo anni alla guida del contenitore domenicale di Rai1, la conduttrice ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a Fanpage, lasciando intendere che il 2026 potrebbe davvero essere l’ultima stagione. La notizia ha immediatamente acceso il dibattito su chi potrebbe prendere il suo posto in uno dei programmi più storici della televisione italiana. “Ho sempre detto che era l’ultima puntata e poi non è stato così. Quest’anno non lo dico neanche”. Parole che hanno fatto pensare a una decisione ormai molto vicina. Negli ultimi anni la conduttrice è riuscita a riportare Domenica In ai livelli di ascolto più alti, trasformandolo nuovamente in un appuntamento centrale della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mara Venier lascia Domenica In? L’addio nel 2026 è sempre più concreto: chi può sostituirla

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