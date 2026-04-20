L’ascensore è bloccato ma è colpa del fumo | sequestrati panetti di hashish

Un ascensore si è bloccato, e la causa è stata attribuita al “fumo” presente all’interno della cabina. Durante i controlli, non è stato riscontrato alcun incendio, ma sono stati sequestrati alcuni panetti di hashish. La Polizia ha effettuato i rilievi e ha sequestrato la droga, mentre l’ascensore è stato messo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Intrappolata nella cabina dell’ascensore a causa del “fumo”. Ma all’interno del vano non c’era nessun incendio: “solo” alcune panetti di hashish. Tutti sequestrati dai carabinieri. È quanto accaduto in un condominio di via via Friuli a Cinisello Balsamo (hinterland nord di Milano) nei giorni.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Sorpreso con due panetti di hashish in ascensore, torna libero ma con restrizioniBRINDISI – È stato convalidato l’arresto di Matteo Indirli, il 28enne di Porto Cesareo fermato nei giorni scorsi con due panetti di hashish a... Forino, arrestato con mezzo chilo di hashish: sequestrati 8 panetti di drogaOperazione della Guardia di Finanza: lo stupefacente era stato ritirato in un hub di spedizioni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rimini, l’ascensore bloccato e una scoperta imprevista; Ascensori che non funzionano nelle case popolari, Asia Usb: Disabili bloccati in casa; Black-out in città. Ascensore bloccato: intervengono i vigili del fuoco; Morte di Andrea, si cerca l’arma. Indagini concentrate nel palazzo. Il cordoglio degli amici. L’ascensore è bloccato, ma è colpa del fumo: sequestrati panetti di hashishIntrappolata nella cabina dell’ascensore a causa del fumo. Ma all’interno del vano non c’era nessun incendio: solo alcune panetti di hashish. Tutti sequestrati dai carabinieri. È quanto accaduto i ... milanotoday.it L’ascensore compie 20 anni. Da cinque è bloccato. Servono subito nuovi motoriVent’anni e non sentirli. O forse sì. Perché se oggi l’ascensore di Colle spegne idealmente venti candeline, lo fa con l’eleganza un po’ acciaccata di chi, nella propria biografia, deve annotare una ... lanazione.it Paolo Ungari, la nuova perizia sulla morte del prof: “Prima aggredito, poi gettato nell’ascensore” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Buongiornooo Ascensore e Funicolare Dei Bottini Celle Ligure Provincia di Savona - facebook.com facebook