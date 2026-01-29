Sorpreso con due panetti di hashish in ascensore torna libero ma con restrizioni

Questa mattina, Matteo Indirli è tornato libero dopo l’arresto di qualche giorno fa a Brindisi. Il 28enne di Porto Cesareo era stato sorpreso in ascensore con due panetti di hashish. La procura ha convalidato l’arresto, ma ha disposto restrizioni. Ora Indirli deve rispettare alcune limitazioni, anche se non è più in carcere.

BRINDISI – È stato convalidato l'arresto di Matteo Indirli, il 28enne di Porto Cesareo fermato nei giorni scorsi con due panetti di hashish a Brindisi. Il giovane, che si trovava ai domiciliari dal momento del fermo, tuttavia, ha ottenuto ieri la libertà dopo l'udienza di convalida, pur con una.

