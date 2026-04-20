L’Arsenal ha subito una sconfitta inaspettata contro il Manchester City, che ha permesso al team di Manchester di riaprire le speranze di vincere il campionato. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1 a favore del City, rompendo una serie di risultati positivi dei Gunners. La sconfitta mette in discussione la posizione dell’Arsenal in classifica e riaccende la lotta per il titolo nella Premier League.

Le bottiglie d’acqua con il logo dell’Arsenal vendute dai tifosi del City prima del match hanno portato fortuna alla squadra di Guardiola, che vince 2-1 grazie al gol di Haaland Ci risiamo. Per l’ennesima volta l’Arsenal rischia di buttare via la Premier League, nonostante il grande avvio di stagione. La squadra di Arteta cede 2-1 all’Etihad Stadium contro il Manchester City e comincia davvero ad aver paura. I Gunners hanno perso sei punti in due giornate. Il distacco ora di tre punti potrà essere colmato dal City, vincendo il recupero contro il Crystal Palace. Con cinque turni da giocare, il campionato inglese è riaperto e i tifosi dell’Arsenal vivono da ieri un incubo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Arsenal e l’incubo delle bottiglie d’acqua: il City stende i Gunners e riapre la Premier

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