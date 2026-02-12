Galaxy s26 ultra colori ufficiali | la migliore anteprima finora

Questa mattina sono trapelate nuove immagini del Galaxy S26 Ultra, grazie a render senza marchi d’acqua pubblicati da Evan Blass. Le foto mostrano i colori ufficiali del telefono, offrendo una prima impressione concreta di come sarà il nuovo modello. L’attesa per il Galaxy Unpacked sale, mentre gli appassionati cercano di capire le novità visive e tecniche che Samsung si appresta a svelare.

Nell'attesa del Galaxy Unpacked, emergono dettagli visivi sul Galaxy S26 Ultra grazie a render privi di marchi d'acqua forniti da Evan Blass. Le immagini delineano il design, le possibili colorazioni e il contesto in cui si svolgerà la presentazione ufficiale, offrendo una panoramica utile per analisi e confronto tecnico. design e colori del galaxy s26 ultra. Le immagini non marchiate mostrano un profilo definito e riflessi accurati, fornendo una rappresentazione chiara di come potrebbe apparire la serie Galaxy S26 Ultra. Emergono finiture che esaltano l'estetica premium e una costruzione che promette grande attenzione ai dettagli.

