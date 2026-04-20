Durante i conflitti nelle regioni del Kurdistan iracheno e della Siria, l’archeologia assume un ruolo che va oltre le semplici attività di scavo. Le missioni sul campo coinvolgono la presenza diretta, con l’obiettivo di preservare e documentare i siti storici minacciati dalla guerra. Questa attività dimostra come il patrimonio culturale possa rappresentare una fonte di identità e speranza anche in tempi di crisi, mantenendo viva la memoria collettiva delle civiltà passate.

Missione archeologica non significa solo “partire e scavare”, ma essere presenti, testimoniando la necessità e l’importanza di ricostruire il passato per guardare in una maniera diversa al nostro futuro. Un impegno che va al di là della pura ricerca scientifica: contrapponiamo la cultura alla violenza e alla negazione del patrimonio". Luca Peyronel è direttore della missione archeologica Italiana nella Piana di Erbil e delegato agli scavi archeologici dell’università Statale. L’archeologia resiste, in tempi di guerra. "Deve resistere: c’è un aspetto etico forte nella ricerca archeologica nei luoghi attraversati da crisi, distruzione, saccheggi".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’archeologia in tempi di guerra. Dal Kurdistan iracheno alla Siria: "La cultura più forte delle bombe"

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