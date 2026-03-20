Un reportage dal Kurdistan iracheno descrive la situazione a Erbil, nel nord dell’Iraq, dove la regione autonoma del Kurdistan iracheno sta affrontando le conseguenze della guerra in Medio Oriente. La regione, conosciuta come KRG, subisce gli effetti di un conflitto che coinvolge diverse fazioni e ha ripercussioni sulla vita quotidiana dei suoi abitanti.

L’Iraq – e in particolare la regione autonoma del Kurdistan iracheno, nota come Krg – è tra i territori che stanno pagando il prezzo più alto per la guerra in Medio Oriente. A partire dal 28 febbraio, secondo il conteggio più aggiornato dei media locali, il Krg ha subito oltre 300 attacchi, tra raid missilistici e con droni. Ma il dato, raccolto sabato 14 marzo, è già in aumento. Al momento, si contano 7 vittime e 35 feriti, tra cui un soldato francese morto in un attacco contro una postazione delle forze francesi impegnate nel supporto ai Peshmerga curdi. L’Iraq è al centro di un fuoco incrociato nello scontro per procura tra le milizie sciite filo-iraniane, sostenute dal regime di Teheran, e i raid aerei delle forze statunitensi, impegnate a contenere l’azione offensiva di questi gruppi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fuoco incrociato su Erbil: reportage dal Kurdistan iracheno

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Almeno 400 persone sono state uccise e altre 250 ferite in un attacco contro una struttura ospedaliera di #Kabul, in #Afghanistan. I civili in cerca di cure non dovrebbero MAI trovarsi coinvolti nel fuoco incrociato. x.com