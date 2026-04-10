Un viaggio tra le rovine della Mesopotamia e l'arte contemporanea a Milano. L’università Statale organizza un percorso che collega le antiche testimonianze archeologiche del Kurdistan iracheno con l’opera di Arnaldo Pomodoro nel Labirinto, ispirato ai miti di Gilgamesh e alla cultura della Babilonia. La mostra intende mettere in luce come l’archeologia continui a essere presente e resistente, nonostante le distruzioni causate dal conflitto.

"Dove la guerra distrugge, l’archeologia resiste": lo dimostrerà l’università Statale con un viaggio dalla Mesopotamia a Milano, nel Labirinto di Arnaldo Pomodoro, ispirato ai miti di Gilgamesh e all’immaginario della Babilonia. Sotto la lente la missioni in corso nel Kurdistan iracheno, una delle zone coinvolte nel conflitto. L’incontro, aperto al pubblico (ingresso libero con prenotazione), sarà dedicato alla ricerca archeologica nella piana di Erbil che ha riportato alla luce edifici del IV millennio a.C. con impronte di sigilli e un impianto di produzione ceramica del III millennio a.C., fra i più antichi e vasti del Vicino Oriente. A guidare nella quarta tappa del ciclo “Svelare il passato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’archeologia resiste nel Kurdistan iracheno

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