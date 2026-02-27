L’Arsenal avrebbe potuto semplicemente ottenere un grande vantaggio nella corsa al titolo

La corsa al titolo della Premier League si avvicina alla conclusione con solo dieci partite ancora da disputare. L'Arsenal avrebbe potuto ottenere un grande vantaggio, ma la notizia recente parla di sviluppi importanti che coinvolgono la squadra e la classifica. Le ultime giornate si stanno rivelando decisive e ogni risultato può cambiare gli equilibri in classifica.

La corsa al titolo della Premier League sta entrando nella sua fase finale con solo dieci partite rimaste da giocare. Entrambe le squadre hanno anche altri impegni: restano entrambe in FA Cup e si incontreranno nella finale di Coppa di Lega domenica 22 marzo. Ma è il sorteggio della Champions League a costituire la lettura più interessante quando si tratta di come potrebbe influenzare le speranze di titolo delle due squadre. Venerdì mattina si è svolto il sorteggio finale per gli ottavi di finale, con il percorso verso la finale scolpito nella pietra – e la squadra del sorteggio dell'Arsenal sembra piuttosto più invitante di quella del City. L'Arsenal è stato sorteggiato contro il Bayer Leverkusen, con l'Atalanta l'altra possibilità.