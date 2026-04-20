L’evento musicale di Rai 1, noto come L’Anno che Verrà, si terrà quest’anno a Palermo, dopo aver trascorso tre anni in Calabria. La manifestazione, arrivata alla sua 24esima edizione, si svolgerà il 31 dicembre e coinvolge numerosi artisti e pubblico. La decisione di spostare la location arriva dopo un lungo periodo in una regione diversa e rappresenta un cambiamento significativo per l’evento.

L’Anno che Verrà si sposta in Sicilia. Dopo i tre anni trascorsi in Calabria, il grande concerto del 31 dicembre di Rai 1, giunto alla 24esima edizione, cambia casa. Per brindare all’arrivo del 2027 (e del 2028), la città scelta è Palermo. La decisione si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dell’isola attraverso i canali del servizio pubblico. La Sicilia, infatti, è al centro di una campagna di comunicazione sulle reti Rai per il biennio 2026-2027, che ha come obiettivo quello di promuovere le sue bellezze naturali, storiche e monumentali a un pubblico nazionale e internazionale. La convenzione è stata firmata stamattina, a Palazzo d’Orleans (Palermo), da Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, e da Giuseppe Sergio Santo, amministratore delegato di Rai Com.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’Anno che Verrà si sposta a Palermo

Il meglio del concerto di Capodanno di Arisa a Palermo il 31-12-2025

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