Bergamo ricorda le vittime del Covid | Memoria e responsabilità collettiva - Le foto

A Bergamo, il 18 marzo, si sono svolte cerimonie al Cimitero monumentale e nel Bosco della Memoria per ricordare le vittime del Covid. Alla commemorazione hanno partecipato cittadini e autorità, mentre sono state esposte fotografie in ricordo delle persone scomparse. Durante l'evento, un rappresentante ha commentato l'importanza della solidarietà trasmessa alle nuove generazioni.

IL 18 MARZO. Cerimonie tra Cimitero monumentale e Bosco della Memoria. Zangrillo: «Grande esempio di solidarietà per le nuove generazioni». Gafforelli: «Appuntamento con la coscienza». Carnevali: «Il Covid fatto sociale totale, rafforzare sanità e relazioni». A Bergamo e in tutta Italia il 18 marzo è il giorno della memoria, un appuntamento che intreccia dolore, ricordo e responsabilità collettiva. Nel sesto anniversario della fase più drammatica della pandemia, la città si è ritrovata nei luoghi simbolo per onorare le vittime del Covid-19 e rinnovare il legame di comunità. La mattinata si è aperta al Cimitero monumentale, con la lettura... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo ricorda le vittime del Covid: «Memoria e responsabilità collettiva» - Le foto Articoli correlati Giorno della Memoria, Firenze ricorda le vittime della Shoah. "La memoria deve parlare al presente e al futuro" \ FOTOLe celebrazioni del Giorno della Memoria a Firenze si sono aperte questa mattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con l’intervento della... Bergamo si ferma in memoria delle vittime del Covid. Dalle 10 la diretta dal CimiteroA sei anni di distanza dalla pandemia che ha segnato per sempre la sua storia, Bergamo si ferma per ricordare. Contenuti e approfondimenti su Bergamo ricorda Temi più discussi: Le bare dei morti Covid a Bergamo: la data del 18 marzo, il ricordo e quella strage che non possiamo dimenticare; Trento ricorda oggi le vittime della pandemia di Covid; Brescia, oggi l’Ordine dei Medici ricorda i 5.600 morti del Covid in provincia - Radio Bruno; Riva del Garda ricorda le vittime del Covid: bandiere a mezz’asta il 18 marzo. Bergamo ricorda le vittime del Covid: «Memoria e responsabilità collettiva» - Le fotoCerimonie tra Cimitero monumentale e Bosco della Memoria. Gafforelli: «Appuntamento con la coscienza». Carnevali: «Il Covid fatto sociale totale, rafforzare sanità e relazioni». ecodibergamo.it Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid; la rabbia degli infermieri: Dopo 6 anni lavoriamo come se ci fosse ancoraDa Bergamo il ministro Zangrillo ricorda il dramma della città-simbolo della Pandemia. E Nursind denuncia: Lavoriamo ancora in emergenza, ecco cosa manca ... dire.it TERRITORIO DI BERGAMO E PROVINCIA Oggi a San Pellegrino T.erme tra il giallo delle mimose non poteva mancare il rosa a segnalare che in questa giornata si ricorda che ci siamo per la prevenzione che per il sostegno alle donne in cura Cuore dì - facebook.com facebook