Bombardamento del campanile commosso ricordo delle vittime di quel 30 gennaio del 1945

Venerdì 30 gennaio, il centro di Copparo si è svegliato con il suono della sirena antiaerea. È stato un richiamo che ha rotto il silenzio come ottantuno anni fa, nel 1945, quando quel suono avvertì la popolazione di un bombardamento. Quel giorno, il campanile fu colpito e molte vittime persero la vita. Oggi, quel ricordo torna vivo, accompagnato dal rumore che ha attraversato il tempo, portando con sé il peso di una memoria ancora presente.

Il suono della sirena antiaerea, venerdì 30, ha rotto il silenzio nel centro di Copparo. Lo stesso suono cupo, lungo e intermittente che più volte, nello stesso giorno di ottantuno anni fa, cercò di avvertire la cittadinanza di un imminente pericolo proveniente dal cielo. È stato questo uno dei momenti che hanno caratterizzato il primo dei due momenti commemorativi del bombardamento del campanile che fece 93 vittime innocenti in quel tragico 30 gennaio 1945. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado sono stati accolti dinanzi al Sacrario ai piedi della torre campanaria dagli assessori Francesca Buraschi, Fabio Felisatti, Alessandro Amà, dal parroco don Daniele Panzeri e dal vice presidente dell’associazione Archeologi dell’aria, Giovanni Carlini che ha ripercorso gli istanti della strage.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Copparo 30 gennaio

Venerdì 30, a Copparo, si terrà una messa per ricordare le vittime del bombardamento del campanile avvenuto 81 anni fa.

