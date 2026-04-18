Agropoli in corsa per il titolo di Capitale italiana del libro 2027 | l' annuncio del Comune

Il Comune di Agropoli ha presentato ufficialmente la candidatura per diventare la “Capitale italiana del libro 2027”. La proposta porta il titolo “Agropoli - Letture dal mare, letture da amare” ed è stata avanzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco. La candidatura si basa su un progetto che coinvolge attività culturali legate alla promozione della lettura e al rapporto tra il mare e la letteratura.

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha formalizzato la candidatura a “Capitale italiana del libro 2027” con il progetto “Agropoli - Letture dal mare, letture da amare”. È l’unico comune in Campania a partecipare al bando del Ministero della Cultura con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Manfredonia si candida a Capitale Italiana del Libro 2027Con l’approvazione e l’invio del dossier progettuale, l’Amministrazione comunale si è candidata al bando promosso dal Ministero della Cultura. Capitale italiana del mare: vince Ravenna, l'annuncio del Comune: "Riproveremo l'anno prossimo"Oggi 4 marzo a Roma si è tenuta la cerimonia di conferimento del titolo e per l'amministrazione comunale era presente l'assessore Elisa Lodi: "A... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Agropoli-Paestum Half Marathon, record di iscritti per la 25ª edizione; Kadiri e Razzano, trionfano ad Agropoli tra i templi di Paestum; Agropoli, intervista a Caruso: Abbiamo fiducia, pronti per il finale di stagione; Capaccio Paestum, tentato furto in abitazione: fermato nella notte sospettato. +++ CONDIVIDETE +++ Apprensione ad Agropoli per la scomparsa di Francesco Marciano. I Carabinieri hanno attivato il protocollo della Prefettura: le ricerche si concentrano ora a Battipaglia, dove è stata localizzata l'ultima cella telefonica. Ecco i dettagli. facebook