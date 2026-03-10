A Indian Wells, Jasmine Paolini e Jannik Sinner sono gli unici tennisti italiani ancora in gara agli ottavi del Masters 1000. Oggi tocca a Paolini affrontare Fonseca, il 19enne che mira alla conquista del titolo, mentre successivamente scenderà in campo Sinner. La competizione si svolge sul cemento californiano e gli incontri sono trasmessi in diretta televisiva.

A Indian Wells sono rimasti i due numeri uno azzurri: Jasmine Paolini e Jannik Sinner. Sono gli unici italiani superstiti agli ottavi del Masters 1000 sul cemento californiano. La 30enne numero 7 al mondo, dopo aver superato sempre in tre set Potapova e Tomljanovic, ora si ritrova contro un’altra australiana: Talia Gibson, sorpresa di questo torneo, arrivata agli ottavi partendo dalle qualificazioni. Per Sinner invece gli ottavi offrono già una sfida intrigante, quella contro il 19enne brasiliano Joao Fonseca, grande promessa del tennis mondiale. Il talentino di Rio, oggi numero 35 al mondo, ha già battuto due teste di serie: Karen Kachanov e Tommy Paul. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indian Wells, oggi tocca a Paolini e poi a Sinner: la sfida con Fonseca, il 19enne che punta al trono del tennis | Orari e tv

