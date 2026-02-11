Lavori sul tetto della cattedrale | a Lanciano chiude il ponte Diocleziano

A Lanciano, il ponte Diocleziano è stato chiuso al traffico pedonale per alcuni giorni. La causa sono i lavori sul tetto della cattedrale della Madonna del Ponte, che mirano a mettere in sicurezza le tegole della copertura. La chiusura del ponte, che collega il centro storico, ha creato disagi ai passanti e ha spinto molti residenti a cercare percorsi alternativi. I lavori continueranno fino a quando non saranno completate le operazioni di messa in sicurezza.

Sono lavori per la messa in sicurezza di alcune tegole del tetto della cattedrale della Madonna del Ponte, a Lanciano, a causare la chiusura per alcuni giorni del passaggio pedonale sul ponte Diocleziano.Gli interventi richiedono la somma urgenza, così la Curia, tramite l’architetto Maria Paola.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Lanciano Cattedrale Il ponte di Brivio chiude da aprile per lavori, preoccupano le ricadute sul traffico a Cisano Il ponte di Brivio sarà chiuso da aprile per lavori di manutenzione, con conseguenti ripercussioni sul traffico a Cisano. Lavori al ponte sul fiume Marecchia, chiude il tratto di autostrada A14 tra Rimini sud e nord Per lavori di potenziamento e ammodernamento del ponte sul fiume Marecchia, sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Rimini sud e Rimini nord sarà chiuso dalle 21 di lunedì 19 gennaio alle 5 di martedì 20 gennaio, in direzione Bologna. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Lanciano Cattedrale Argomenti discussi: Bologna, operaio 53enne precipita e muore in un capannone; Sanluri, al via i lavori di rifacimento del tetto della Parrocchia di Nostra Signora delle Grazie; Longiano, Sergio Broccoli, mezzo secolo di lavori sui tetti: A 85 anni sono ancora attivo; Bovisio, lavori al tetto del municipio. La piazza chiude due mesi alle auto. Sanluri, al via i lavori di rifacimento del tetto della Parrocchia di Nostra Signora delle GraziePartiranno presto i lavori di rifacimento e impermeabilizzazione della copertura del tetto della parrocchiale Nostra Signora delle Grazie. Il Comune ha infatti pubblicato l’avviso di manifestazione di ... sangavinomonreale.net Bucatini alla Vaticana. Un bistrot sul tetto di San Pietro, i lavori sono a buon puntoSono arrivati i materiali e gli arredi destinati al locale, tutto coperto dal più stretto riserbo. Ma si ipotizza l'apertura per la cerimonia per i 400 anni ... huffingtonpost.it Arrivata la lettera formale con cui la Regione Lazio ha deliberato e concesso il finanziamento di 500mila euro per sostenere i lavori di rifacimento del tetto della Chiesa di Sant Amanzio. Lavoro per complessivi 850mila euro. Un finanziamento deliberato con D - facebook.com facebook Bucatini alla Vaticana. Un bistrot sul tetto di San Pietro, i lavori sono a buon punto x.com

