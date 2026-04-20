L‘ambasciatore del gusto italiano

Durante l’evento di presentazione di ‘Origini Edition’ di Autogrill, moderato da Maddalena Fossati, è stato annunciato il nuovo progetto legato alla promozione della cultura gastronomica italiana. La discussione ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e altri ospiti, con particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità dell’iniziativa. La serata si è svolta in un contesto formale, con interventi e approfondimenti sul tema del cibo e delle tradizioni italiane.

ALL’EVENTO di presentazione di ‘Origini Edition’ di Autogrill, moderato da Maddalena Fossati, direttore di ‘La Cucina Italiana’, hanno partecipato: Massimiliano Santoro, ceo Italy di Avolta, Luca D’Alba, general manager Italy F&B di Avolta, Mauro Rosati, direttore Fondazione Qualivita, Cesare Baldrighi presidente di Origin Italia, Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE-Confcommercio e concluso dall’intervento del Ministro Francesco Lollobrigida che ha parlato di valore aggiunto delle produzioni, di qualità, di capacità ricettiva di Avolta Autogrill negli aeroporti. "È strategica questa iniziativa perché il valore aggiunto delle nostre...🔗 Leggi su Quotidiano.net Panettone World Championship 2025 - By Accademia Maestri Lievito Madre e Panettone Italiano Notizie correlate Leggi anche: Giuseppe Oriti riconfermato Ambasciatore del Gusto DOC Italy per lo Street Food Fabio Ciano ambasciatore del gusto: la Parigina napoletana conquista nuovi orizzontiFabio Ciano entra ufficialmente a far parte dell’Associazione Ambasciatori del Gusto, segnando un importante traguardo per il giovane artigiano e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tokyo, nasce l’Ufficio per la Crescita e l’Export; Gusto Lovers 2026: Siena diventa la capitale dell'eccellenza enogastronomica toscana; Il legame tra Toscana e Messico: un ponte inaspettato con Firenze; La Compagnia del Gusto Holding acquisisce lo storico marchio Krumiri Rossi. Bevande analcoliche ambasciatrici del gusto italiano nel mondo, simbolo del lifestylePer 8 italiani su 10 le bevande analcoliche meritano di essere promosse come ambasciatrici del gusto italiano nel mondo. È quanto emerge dall’indagine realizzata da AstraRicerche per Assobibe, che rac ... foodaffairs.it Bevande analcoliche, per 8 italiani su 10 devono essere ambasciatrici del gusto italiano nel mondoRoma - Dalle cole alle aranciate, passando per i tè freddi e gli aperitivi, le bevande analcoliche sono per gli italiani un patrimonio riconosciuto e apprezzato, che tiene alta la bandiera del Made in ... agroalimentarenews.com "Fine delle illusioni: non ci sono più rapporti privilegiati con gli Usa" Intervista a Pasquale Ferrara, ambasciatore che con altri 400 diplomatici ha firmato una lettera per Bruxelles per chiedere la sospensione dell’accordo con Israele x.com Un altro napoletano a Londra: Fabio Cassese diventa ambasciatore d'Italia nel Regno Unito. Succede a Inigo Lambertini facebook