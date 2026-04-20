L’amarezza dei gol tardivi Parola chiave è speranza

Una vittoria arrivata nei minuti finali, che lascia un senso di soddisfazione e amarezza allo stesso tempo. La squadra ha raggiunto i tre punti, ma il modo in cui sono stati conquistati ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. La partita ha evidenziato le difficoltà nelle prestazioni recenti e ha riacceso la speranza di migliorare, anche se il risultato finale non cancella alcune criticità emerse sul campo.

Una vittoria dal retrogusto amaro. Tanto fondamentale per tenere viva la speranza, quanto difficile da digerire, viste le recenti prestazioni. Un piccolo spiraglio di luce per uno Spezia che, improvvisamente, ritrova il gol come mai aveva fatto in questa stagione. In un Picco silente, i bianchi ne rifilano sei al Sudtirol e, soprattutto, non vacillano praticamente mai. L’inferiorità numerica degli uomini di Castori, a seguito dell’espulsione di Zedadka, condiziona inevitabilmente la gara in favore delle aquile. Ma, finalmente, anche dopo il gol subito lo Spezia non crolla, non si scioglie come neve al sole e riesce a portare gli episodi dalla sua.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’amarezza dei gol tardivi. Parola chiave è speranza Notizie correlate Forlì, amarezza Miramari: "Subìto un gol casuale"Una sconfitta maturata a tempo scaduto nonostante una bella rimonta non è semplice da digerire, per un Forlì che in un modo o nell’altro anche a... Book Pride, la parola alle donne. Si vola sulle ali della speranzaFieramente indipendente, vola alto anche quest’anno l’edizione di Book Pride che si affida al verso di Emily Dickinson, “La speranza è una cosa con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’amarezza dei gol tardivi. Parola chiave è speranza; L'amarezza di Italiano e Freuler dopo il KO a Torino Streaming | DAZN IT; Amarezza Hellas, al Milan basta un gol per passare al Bentegodi; Buldog, ko con amarezza: Che errori gli arbitri. L’amarezza dei gol tardivi. Parola chiave è speranzaContro il Sudtirol torna la leadership di Lapadula. Tocco magico di Valoti. Sernicola finalmente protagonista. La ’cura’ D’Angelo e il cambio di mentalità. msn.com Nani e il gol di Aguero al 94': Fu devastante, un'amarezza che mi accompagnerà per sempreIl 13 maggio 2012 resta una ferita ancora aperta per qualcuno. A distanza di anni, Nani ha ripercorso uno dei momenti più dolorosi della sua carriera:. tuttomercatoweb.com Il bluff della remigrazione Solo uno slogan, ma pericoloso Parola d’origine incerta, adottata dall’estrema destra, diventa proposta legittima nel dibattito pubblico Tra espulsioni, rimpatri volontari e restrizioni, resta oscura e alimenta ostilità e discriminazione Ma x.com Per ascoltare la Parola di Dio occorre il cuore aperto. Dobbiamo ascoltare, aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla e non pensare ad altre cose o parlare di altre cose. Ma per ascoltare la Parola di Dio bisogna avere anche il cuore aperto per ricevere l - facebook.com facebook