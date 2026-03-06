Forlì amarezza Miramari | Subìto un gol casuale

Il Forlì ha perso contro il Pineto in una partita decisa all’ultimo minuto, nonostante una rimonta che aveva portato il punteggio in pareggio. Miramari ha commentato la gara parlando di un gol casuale subito dai suoi, evidenziando la difficoltà nel gestire le sconfitte in trasferta. Nei dieci incontri più recenti, la squadra ha incassato sette sconfitte e registrato tre pareggi.

Una sconfitta maturata a tempo scaduto nonostante una bella rimonta non è semplice da digerire, per un Forlì che in un modo o nell’altro anche a Pineto ha dimostrato la sua fragilità in trasferta: negli ultimi dieci match ha subito sette sconfitte, con tre pareggi. Mister Alessandro Miramari non nasconde la delusione per la sconfitta a tempo scaduto sul campo del Pineto (3-2): "Perdere una partita così – attacca l’allenatore bolognese – non fa certamente piacere e ci riempie di amarezza. Dopo aver subito le due reti dei padroni di casa avevamo avuto la forza di rimontare andando sul 2-2 con le reti di Franzolini e Trombetta. A quel punto abbiamo continuato ad attaccare giocando per vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

