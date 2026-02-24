Book Pride la parola alle donne Si vola sulle ali della speranza

Il festival Book Pride si concentra sulle voci femminili, dopo che l’evento ha deciso di dedicarsi alle donne per questa edizione. La scelta deriva dalla volontà di dare spazio alle autrici e alle lettrici, promuovendo un confronto diretto e senza filtri. Quest’anno, le iniziative si concentrano sul ruolo delle donne nella letteratura e sulla loro capacità di ispirare speranza. Le attività coinvolgono scrittrici, lettrici e professionisti del settore, creando un momento di confronto aperto.

© Ilgiorno.it - Book Pride, la parola alle donne. Si vola sulle ali della speranza

Fieramente indipendente, vola alto anche quest’anno l’edizione di Book Pride che si affida al verso di Emily Dickinson, “La speranza è una cosa con le piume“, per raccontare il tema guida della decima edizione. Presentata ieri a Palazzo Marino, la manifestazione, organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, si terrà a Milano dal 20 al 22 marzo al Superstudio Maxi. "L’investimento del Salone del Libro in questo progetto nasce dalla convinzione che consolidare Book Pride significhi rafforzare l’intero sistema editoriale e sostenerne la capacità di evolvere e guardare al futuro", ha detto Silvio Viale, presidente Associazione Torino, la città del libro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Civitavecchia, “Poesie” di Francesco Giro: un pomeriggio sulle ali della parolaA Civitavecchia, il libro “Poesie” di Francesco Giro è stato presentato alla Biblioteca comunale “Alessandro Cialdi”. Serie B Nazionale. La T Gema vola sulle ali della ’sorpresa’ Vedovato: "I segreti? Spogliatoio unito e clima invidiabile»La T Gema sta sorprendendo in Serie B Nazionale, grazie a un ambiente compatto e un clima positivo. The Joy of the Lord Is Your Strength | Nehemiah 8:10 | Full Sermon Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Book Pride, la parola alle donne. Si vola sulle ali della speranza; La speranza è la cosa con le piume: tutto il programma di Book Pride Milano 2026; Book Pride Milano 2026: programma, date e ospiti; La speranza è la cosa con le piume: ecco il tema di Book Pride 2026, dal 20 al 22 marzo al Superstudio Maxi di Milano. Book Pride, la parola alle donne. Si vola sulle ali della speranzaFieramente indipendente, vola alto anche quest’anno l’edizione di Book Pride che si affida al verso di Emily Dickinson, La speranza è una cosa con le piume, per raccontare il tema guida della decima ... ilgiorno.it Ecco il programma della X edizione di Book PrideÈ stato presentato questa mattina presso la sala stampa di Palazzo Marino a Milano il programma della X edizione di Book Pride, la Fiera Nazionale ... quotidianpost.it Book Pride a Milano, la X edizione tra sguardi al femminile e pluralità. Alla manifestazione il ricordo di Ornella Vanoni, Grazia Deledda e Agatha Christie #ANSA x.com Dal 20 al 22 marzo 2026 il Superstudio Maxi di Milano tornerà a ospitare Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente giunta alla decima edizione e organizzata dal Salone del Libro di Torino. Il tema è affidato a una verso di Emily Dickinson, “La sper - facebook.com facebook