L' altalena emotiva del tennis di Cobolli

Nel mondo del tennis, l'ultima partita ha visto Flavio Cobolli affrontare Alexander Zverev, con il giovane italiano che ha risposto al servizio dell'avversario in un momento cruciale. Si tratta del primo match point della partita, creando un momento di grande tensione sul campo. La sfida si è svolta senza interruzioni, con i due giocatori che hanno mostrato attenzione e determinazione nel corso dello scambio.

Flavio Cobolli è in risposta sul servizio di Alexander Zverev: è il primo match point della partita. Il tennista italiano aveva avuto la possibilità di chiuderla sul proprio turno di servizio neanche cinque minuti prima, ma era stato impietosamente breakato dopo una sequela di brutti errori, soverchiato dal peso di chiudere quella che sarebbe la sua prima vittoria contro uno dei primi cinque tennisti del mondo. Dice tanto di come Cobolli affronta il tennis che sia di nuovo lì, a un punto dalla vittoria contro uno dei migliori battitori del mondo, che a Monaco gioca sulla terra battuta di “casa” (anche se è di Amburgo), e su cui la palla sembra saltare parecchio.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - L'altalena emotiva del tennis di Cobolli Notizie correlate Flavio Cobolli tra i grandi del tennis! Sconfigge Tiafoe, vince il torneo di Acapulco e approda in top15!Trionfo di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Acapulco: l’azzurro, accreditato della quinta testa di serie, in Messico supera in finale lo statunitense... Leggi anche: Weekend speciale per il tennis italiano: le vittorie di Darderi, Cobolli e Cinà certificano la profondità del movimento