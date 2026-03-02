Weekend speciale per il tennis italiano | le vittorie di Darderi Cobolli e Cinà certificano la profondità del movimento

Durante il weekend, tre tennisti italiani hanno ottenuto vittorie importanti in tornei internazionali, dimostrando la crescita del movimento nazionale. Darderi, Cobolli e Cinà si sono distinti nelle rispettive competizioni, portando a casa risultati significativi. Questi successi arrivano dopo un inizio di stagione caratterizzato da pochi acuti, in un momento in cui anche Jannik Sinner ha attraversato una fase meno brillante.

Un fine settimana che sa di svolta per il tennis maschile italiano. Dopo un avvio di stagione povero di acuti — complice anche una versione meno scintillante del solito di Jannik Sinner — il movimento azzurro ha risposto con una prova di profondità e solidità. Perché se è vero che il numero uno resta il punto di riferimento tecnico e mediatico, è altrettanto evidente che oggi l’Ital-tennis non vive più di una sola stella. Il segnale più forte è arrivato dal cemento messicano di ATP 500 Acapulco, dove Flavio Cobolli ha firmato l’impresa più significativa della carriera, superando in finale lo statunitense Frances Tiafoe. Un successo che vale doppio: per il prestigio del torneo e per il percorso di crescita che certifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

