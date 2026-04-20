L' allenamento mattutino che fa bene alla pressione del sangue

Ogni mattina, molte persone scelgono di dedicare qualche minuto all'attività fisica appena svegli. Questo tipo di allenamento aiuta ad attivare il sistema cardiovascolare e può influire sui valori della pressione sanguigna. Gli esperti affermano che praticare esercizio in modo regolare al mattino può rappresentare un modo efficace per mantenere sotto controllo la pressione. I risultati di studi recenti mostrano come questa abitudine possa avere effetti positivi sulla salute cardiovascolare.

Fare attività fisica è una delle componenti essenziali di una vita sana ed equilibrata. Secondo alcuni studi, allenarsi al mattino sarebbe anche utile per controllare la pressione sanguigna, aiutando chi l'ha alta a ridurla e chi ha una pressione regolare a mantenerla nel tempo. Nelle prime ore della mattinata la pressione del sangue è naturalmente più alta rispetto ad altri momenti della giornata a causa di un normale meccanismo fisiologico noto come morning surge, picco mattutino della pressione. Allenarsi appena alzati può provocare un aumento temporaneo dei valori, che è considerato però un fenomeno generalmente sicuro nelle persone sane essendo una risposta fisiologica all'attivazione del sistema cardiovascolare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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