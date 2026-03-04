Continassa Juve | allenamento mattutino Vlahovic parzialmente in gruppo

Questa mattina alla Continassa si è svolto l’allenamento della Juventus, con alcuni giocatori impegnati in esercizi parziali di gruppo. Vlahovic ha partecipato solo in parte alla sessione, mentre altri componenti della rosa hanno lavorato normalmente. La giornata ha fornito aggiornamenti sui tempi di recupero degli infortunati e sui giocatori diffidati in vista della prossima partita.