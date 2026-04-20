L' albergo con la tecnologia rigenerativa del sonno | il primo in Italia è sul Garda

Un albergo sul Garda ha inaugurato le prime camere in Italia dotate di tecnologia rigenerativa del sonno, sviluppata in Svizzera. Le nuove stanze dell’Hotel Splendid Sole di Manerba del Garda sono equipaggiate con sistemi avanzati per migliorare la qualità del riposo, promettendo benefici anche alle cellule del corpo. La struttura combina design italiano ed efficienza tecnologica, offrendo un’esperienza di soggiorno innovativa e all’avanguardia.

Tecnologia svizzera, eleganza italiana: anzi, gardesana. Camere hi-tech per un riposo mai visto e che fa bene anche alle nostre cellule: le prime in Italia sono state inaugurate all'Hotel Splendid Sole di Manerba del Garda. Si fanno chiamare Regeneration Suites e come detto sono le prime "suite.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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