L’AI dai banchi di scuola alla conquista di Londra
Un progetto nato tra i banchi di una scuola superiore di Pesaro si è evoluto fino a diventare una startup di intelligenza artificiale. Attualmente, questa realtà fornisce soluzioni tecnologiche alle piccole e medie imprese italiane, aiutandole a gestire la doppia transizione verso il digitale e la sostenibilità ambientale. La crescita dell'azienda ha portato anche alla sua presenza a Londra, dove si occupa di sviluppare ulteriormente le proprie attività.
DAI BANCHI di una scuola superiore di Pesaro a una startup di intelligenza artificiale che oggi lavora per accompagnare le piccole e medie imprese italiane nella doppia transizione, digitale ed ecologica. Econova-AI nasce così, da un progetto di impresa simulata tra studenti, sviluppato come esperienza formativa e poi rimasto in sospeso per anni, fino a diventare una realtà imprenditoriale concreta. La storia comincia dalla finale di un contest nazionale a Milano, nel 2018, e intraprende una nuova direzione nel 2023, quando i pesaresi Marco Sponticcia e Federico Sensi, insieme al loro docente Gian Marco Mensi, decidono di riprendere in mano il progetto e strutturarlo come startup innovativa.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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