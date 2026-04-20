L’AI dai banchi di scuola alla conquista di Londra

Un progetto nato tra i banchi di una scuola superiore di Pesaro si è evoluto fino a diventare una startup di intelligenza artificiale. Attualmente, questa realtà fornisce soluzioni tecnologiche alle piccole e medie imprese italiane, aiutandole a gestire la doppia transizione verso il digitale e la sostenibilità ambientale. La crescita dell'azienda ha portato anche alla sua presenza a Londra, dove si occupa di sviluppare ulteriormente le proprie attività.