Dai banchi di scuola all' apertura di un bar in centro Vi raccontiamo un sogno diventato realtà

Dopo aver studiato e sognato, ora ha aperto un bar nel cuore della città. La storia di un giovane che, partendo dai banchi di scuola, ha deciso di trasformare il suo sogno in realtà e aprire un’attività proprio nel centro di Rimini. Un percorso che si conclude dove era cominciato, portando con sé tanta determinazione e passione.

Dai banchi di scuola all'apertura di un'attività. Christian, Mattia e Alfredo svelano cosa c'è dietro Timeless, il nuovo cocktail bar che propone atmosfere perdute e sapori sconosciuti nel cuore di Rimini Un viaggio che, dai banchi di scuola, ha fatto il giro del mondo (in senso metaforico, ma neanche troppo) per concludersi proprio lì dove era iniziato: a Rimini. In via Bastioni Occidentali, due mesi fa, ha inaugurato Timeless, un cocktail bar in cui le atmosfere del passato si mescolano ai sapori e alle tecniche di ultima generazione. "Un sogno nel cassetto che si è avverato - spiega uno dei tre titolari, il 33enne Christian Spataro -.

