Lagarde shock energetico enorme per decisione Bce servono ancora dati

La presidente della Banca centrale europea ha dichiarato che lo shock energetico è molto forte, con una perdita di circa 13 milioni di barili al giorno prima del blocco dello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti. Finora, però, i prezzi dell’energia non sono aumentati abbastanza da indicare un rischio immediato di scenario avverso. La decisione di agire richiede ancora l’analisi di ulteriori dati.

Lo shock all'offerta energetico "è enorme" con una perdita netta stimata in 13 milioni di barili al giorno prima che intervenisse il blocco Usa dello stretto di Hormuz, ma "finora non abbiamo visto un rialzo sufficiente dei prezzi energetici da metterci chiaramente sullo scenario avverso". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a Berlino. "La doppia incertezza, sulla durata dello shock e l'ampiezza delle ripercussioni (inflazionistiche, ndr) richiede di raccogliere più informazioni prima di trarre conclusioni nette di politica monetaria", ha detto Lagarde.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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