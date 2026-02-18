Bce | Lagarde lascia? Nessuna decisione

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, non ha annunciato alcuna decisione sulla sua eventuale partenza perché si sta concentrando sulle questioni attuali. La governatrice, che ricopre questo ruolo fino a ottobre 2027, continua a gestire le politiche monetarie senza fare previsioni sul suo futuro. Nei giorni scorsi, fonti vicine al suo staff hanno riferito che non ci sono piani ufficiali in questo momento.

8.55 La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde è concentrata sul suo lavoro e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato, che scade a ottobre 2027. Lo riferisce un portavoce della Bce, dopo indiscrezioni del Financial Times. Secondo il Ft, la presidente dell'Eurotower intende lasciare l'incarico prima delle elezioni presidenziali francesi dell'aprile 2027, per consentire al presidente uscente Macron di contribuire alla ricerca del suo successore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Lagarde: su tassi decisione unanime BceIl Consiglio direttivo della Bce ha annunciato all’unanimità il mantenimento dei tassi di interesse, con Lagarde che sottolinea l’assenza di un percorso predefinito e mette in guardia sulla volatilità del contesto internazionale. Lagarde lascia la BCE prima della fine del mandato, l’indiscrezione sulla mossa politicaSecondo il Financial Times, Christine Lagarde ha deciso di lasciare il suo ruolo di presidente della Banca Centrale Europea prima della scadenza del mandato, probabilmente a causa di tensioni interne alla BCE. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lagarde è concentrata sul suo lavoro, nessuna decisione su fine mandato - Bce; Bce, Financial Times: Lagarde potrebbe lasciare prima della fine del mandato; Bce, il Consiglio direttivo lascia i tassi invariati. Lagarde: Situazione sfidante per i dazi. Lagarde è concentrata sul suo lavoro, nessuna decisione su fine mandato - BceFRANCOFORTE, 18 febbraio (Reuters) - La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, è concentrata sul suo lavoro e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato, ... it.investing.com Lagarde lascia la BCE prima della fine del mandato, l’indiscrezione sulla mossa politicaL’indiscrezione è arrivata dal Financial Times. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea dal 1º novembre 2019, potrebbe finire prima il proprio mandato. Da Francoforte è arrivata ... quifinanza.it Il Financial Times: 'Lagarde lascerà la Bce prima della fine del suo mandato, lo farà prima delle elezioni francesi' #ANSA facebook Au revoir. Lagarde lascerà la Bce prima della fine del mandato x.com