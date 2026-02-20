Latina voucher sportivi da 500 euro | il bando è online I requisiti

Il Comune di Latina ha aperto il bando per i voucher sportivi da 500 euro, a causa della necessità di sostenere le famiglie nell’attività fisica dei figli. Il progetto, disponibile da oggi, permette ai cittadini di ricevere contributi per comprare abbigliamento e attrezzature sportive o iscrivere i giovani a corsi locali. La richiesta si può presentare online, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito del Comune. Il termine per presentare domanda è fissato per il prossimo mese.

Latina, 20 febbraio 2026 – È online l’avviso pubblico del Comune di Latina per la concessione di contributi destinati all’acquisto di attrezzature sportive e all’erogazione di voucher per la pratica di attività sportive. Possono presentare domanda i giovani residenti nel Comune di Latina di età compresa tra i 14 e i 35 anni, appartenenti a nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 15.000 euro oppure giovani con disabilità fisica o psicologica. “L’obiettivo principale dell’iniziativa – afferma il sindaco Matilde Celentano – è incentivare concretamente la pratica dell’attività fisica tra i nostri giovani e promuovere la cultura della prevenzione, del benessere e di uno stile di vita sano e attivo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Bonus sport a Roma 2026, pubblicato il nuovo bando: a chi spetta e come ottenere i voucher da 500 euro

Leggi anche: Bonus sport da 500 euro a Roma, pubblicato il nuovo bando: come fare domanda, requisiti e scadenza

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.