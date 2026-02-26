Sarno in lacrime per Carmine | l' ultimo saluto al 24enne vittima di un incidente sul lavoro

A Sarno, il paese si stringe nel dolore per la perdita di un giovane, morto in un incidente sul lavoro. Nel pomeriggio, numerose persone si sono riunite nella chiesa di San Francesco d'Assisi per salutare Carmine Albero, un ragazzo di 24 anni. La comunità si è raccolta intorno alla famiglia, lasciando trasparire un forte senso di sgomento e tristezza.

Dolore e sgomento, nel pomeriggio, presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi di Sarno, dove è stato dato l'ultimo saluto a Carmine Albero, il 24enne vittima di un incidente sul lavoro, avvenuto a Nocera Inferiore, lunedì scorso. Appassionato di musica e di politica, il giovane lascia un vuoto incolmabile in chiunque lo abbia conosciuto e apprezzato. Palloncini e striscioni dedicati al 24enne, per non dimenticarlo. Straziante, il messaggio sui social diffuso dalla fidanzata, Irene: SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nas: sospeso il reparto macelleria in un supermercato a Salerno, nei guai... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Morto in un incidente sul lavoro: domani l'ultimo saluto a CarmineSi terranno domani, 26 febbraio, alle ore 15:00, i funerali di Carmine Albero, il giovane di 24 anni deceduto tragicamente lo scorso in un incidente...

Leggi anche: Incidente sul lavoro a Sarno, Forza Italia piange la scomparsa di Carmine Albero: fondò il movimento giovanile del partito in città

Temi più discussi: Morto a 24 anni sul lavoro: Sarno in lacrime per Carmine Albero; Morto a 24 anni sul lavoro: Sarno in lacrime per Carmine Albero; Fiocco rosa a Sarno: parto in auto sulla rampa dell'ospedale; Sarno, svolta sulle vasche di laminazione: ok dalla Regione a 7,8 milioni per il ripristino, il Consorzio dovrà aggiudicare i lavori entro 180 giorni.

Sarno piange Gaetano Russo, il panettiere ucciso: rabbia e lacrime ai funeraliUn silenzio carico di dolore, rotto solo dagli applausi e dalle lacrime. Sarno si è fermata per dare l’ultimo saluto a Gaetano Russo, il panettiere di 61 anni ... cronachedellacampania.it

Morto a 24 anni sul lavoro: Sarno in lacrime per Carmine AlberoDolore espresso anche dal mondo di Forza Italia di cui Carmine era attivista ... msn.com

Cronaca di Napoli. . Sarno piange Gaetano Russo, il panettiere ucciso: rabbia e lacrime ai funerali #GiustiziaPerGaetano #Funerali #Tragedia facebook