Laboratorio Mobile 4.0 inaugurato a Palazzo Giordani alla presenza del ministro Valditara

È stato inaugurato un nuovo laboratorio mobile chiamato Laboratorio Mobile 4.0 presso il Palazzo Giordani, con la partecipazione di un ministro dell'istruzione. Il progetto prevede uno spazio tecnologico mobile che si sposterà tra scuole, centri di ricerca, fiere e aziende, offrendo attività di formazione e sperimentazione. Il laboratorio integra competenze di meccanica, elettronica, informatica e automazione, con l’obiettivo di portare innovazione direttamente sul territorio.

Uno spazio tecnologico mobile progettato per portare innovazione, formazione e sperimentazione direttamente sul territorio — scuole, centri di ricerca, fiere e aziende — integrando competenze di meccanica, elettronica, informatica e automazione.Questa l’eccellenza inaugurata oggi a Palazzo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il ministro dell’Istruzione Valditara a Palazzo Giordani per inaugurare il laboratorio mobile 4.0Lunedì 20 aprile alle 16 a Palazzo Giordani (sede della Provincia di Parma e dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, stradone Martiri... Colleferro. Inaugurato questa mattina il nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale Parodi Delfino alla presenza del Presidente RoccaCronache Cittadine COLLEFERRO – È stato inaugurato nella mattinata di oggi 6 Febbraio il nuovo reparto díi Oncologia e Day Hospital Oncologico... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il ministro dell’Istruzione Valditara a Palazzo Giordani per inaugurare il laboratorio mobile 4.0; Dalla piccola bottega artigiana ai mercati internazionali: il viaggio nello storico laboratorio del mobile. Scuola: il ministro Valditara inaugura laboratorio mobile 4.0 a ParmaUn pullman attrezzato con 22 posti, trasformabile in aula didattica grazie a sedute modulari e riconfigurabili: è il nuovo laboratorio itinerante di meccatronica flessibile e multidisciplinare ... ansa.it