La Volta Buona su Rai1 gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 aprile 2026

Dal 20 al 24 aprile 2026, il programma pomeridiano di Rai1 intitolato La Volta Buona continuerà a essere trasmesso con nuovi ospiti e approfondimenti. La conduttrice Caterina Balivo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra anniversari, storie di vita e temi di attualità, offrendo anche consigli e riflessioni. La trasmissione va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tra le 14 e le 16.

Tra anniversari, racconti di vita, consigli e riflessioni sui grandi temi del presente, prosegue la programmazione de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, dalle 14 alle 16. Questa settimana, sull’accogliente divano arancione del salotto pomeridiano di Rai1 si alterneranno protagonisti della musica, della televisione, del giornalismo e della cultura. Tra gli ospiti Pino Insegno, Edoardo Vianello e Antonella Fiordelisi. Si comincia parlando di ‘Polemiche d’amore’, nello spazio dedicato alle storie del cuore con il conduttore Pino Insegno e con Edoardo Vianello, icona della musica leggera italiana, e la moglie Elfrida, che quest’anno festeggiano 20 anni di matrimonio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 aprile 2026 Caterina Balivo - SCOSCIO - La Volta Buona - 24-03-26 Notizie correlate Leggi anche: La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 febbraio 2026 La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 marzo 2026Nuova settimana di programmazione a La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai1, da lunedì... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 13 al 17 aprile 2026; La volta buona 2025/26 - Alberto Ravagnani: Non sono più prete: ecco perché voglio parlarne - 17/04/2026 - Video; La volta buona oggi in tv venerdì 17 aprile su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo; La volta buona 2025/26 - Puntata del 15/04/2026 - Video. Su Rai 1 a La Volta Buona con Caterina Balivo tra i primi ospiti Pino Insegno ed Edoardo VianelloMusica, televisione, giornalismo e cultura, tra anniversari speciali, racconti di vita, consigli utili e riflessioni sui grandi temi del presente: prosegue la programmazione de La Volta Buona Musica ... corrierenazionale.it La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 aprile 2026Tra anniversari, racconti di vita, consigli e riflessioni sui grandi temi del presente, prosegue la programmazione de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda ... lapresse.it Irpinianews.it. . “Questa volta nel Movimento Cinque Stelle si respira una buona aria, siamo già a buon punto con la lista”. Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, guarda con fiducia alla campagna elettorale per le comunali di Avellino e rilan - facebook.com facebook La verità è che Antonio Conte era convinto che, dopo il 2 a 2 contro l'Inter, il resto era di fatto una formalità. Non è un caso che abbiano festeggiato quel pareggio come se fosse stata una vittoria . Magari è la volta buona che la finiamo con la mitologia contiana x.com