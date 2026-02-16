la volta buona su rai1 gli ospiti di caterina balivo dal 16 al 20 febbraio 2026

Settimana di avvicinamento a Sanremo 2026 per La Volta Buona. Il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, alle 14.00, su Rai 1, dedicherà ampio spazio alla kermesse musicale più amata dagli italiani. Tra anticipazioni, pronostici e ricordi, il programma accompagnerà il pubblico verso l’inizio del Festival con collegamenti, interviste e momenti di talk con gli ospiti sul divano arancione, cuore del “salotto” più vivace del pomeriggio televisivo. Nel corso della settimana, per le interviste “one to one”, è atteso in studio Fabio Troiano, attualmente al cinema con Jastimari, horror sospeso tra mondo arcaico e presente pandemico, che lo vede al fianco di Rossella Brescia e Francesco Foti, con la fotografia firmata dal maestro Daniele Ciprì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

