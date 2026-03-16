La Volta Buona su Rai1 gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 marzo 2026
Da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, su Rai1 va in onda una nuova settimana de La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. La trasmissione si presenta come un appuntamento quotidiano che va in onda dalle 14, con ospiti e momenti di intrattenimento previsti per ogni giorno. La programmazione si ripete dal lunedì al venerdì, offrendo un intrattenimento costante nel pomeriggio.
Nuova settimana di programmazione a La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai1, da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, dalle ore 14.00 alle 16.00. Lunga la lista degli ospiti di questa settimana. Si partirà con un ampio spazio in ricordo di Enrica Bonaccorti, signora della TV italiana scomparsa di recente e protagonista di una stagione memorabile della rete pubblica. In studio Davide Petrino, il “bimbo” del celebre quiz di Rai1, Pronto, chi gioca?, protagonista di un momento cult della storia della TV anche per l’annuncio in diretta con cui la Bonaccorti rivelò al pubblico di essere incinta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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