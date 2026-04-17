Questa violenza verbale è brutta fatevi curare Chanel Totti è bellissima | il personal trainer Claudio Pallitto difende la figlia d’arte dal bullismo online

Un video girato in palestra ha suscitato commenti offensivi nei confronti di una giovane ragazza, accusata di essere “fruttivendola”, “rubustina” e “100kg” in relazione al suo peso. La ragazza è la figlia di un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Un personal trainer ha pubblicamente difeso la ragazza, definendola “bellissima” e invitando a curare la violenza verbale. La discussione ha attirato l’attenzione sui commenti di insulti online.

Un semplice video in palestra ha scatenato commenti felicissimo come “fruttivendola”, “rubustina” o “100kg” in riferimento al peso. Chanel Totti è stata “travolta” dal bullismo online nei commenti di un post del suo personal trainer Claudio Pallitto, noto anche per essere il fidanzato dell’attrice Micaela Ramazzotti. L’imprenditore del fitness ha deciso di prendere le difese della illustre figlia d’arte (di Francesco Totti e Ilary Blasi, ndr) e concorrente di “Pechino Express”. “Da un semplice video fatto con Chanel dove si pubblicizzava la sala personal – ha detto Pallitto nel video -sono usciti fuori dei commenti aiutatemi a dire vergognosi di una violenza verbale immane verso una ragazza dolcissima, con un’anima bellissima, bella dentro fuori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Questa violenza verbale è brutta, fatevi curare. Chanel Totti è bellissima”: il personal trainer Claudio Pallitto difende la figlia d’arte dal bullismo online Notizie correlate Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori e svela come vive l’essere figlia d’arteIn una recente intervista Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti. Leggi anche: Micaela Ramazzotti sposerà Claudio Pallitto: “Una cerimonia intima, sarà questa estate” Una raccolta di contenuti Questa violenza verbale è brutta, fatevi curare. Chanel Totti è bellissima: il personal trainer Claudio Pallitto difende la figlia d’arte dal bullismo onlineIl personal trainer prende le difese di Chanel Totti dopo i commenti offensivi ricevuti per un video in palestra: Fatevi curare ... ilfattoquotidiano.it Chanel Totti vittima di violenza sui social: che orrore quello che è successo, ma non vi vergognate? (VIDEO)I social possono diventare davvero violenti a causa del comportamento scellerato di chi li abita: ecco il caso della povera Chanel Totti. donnapop.it