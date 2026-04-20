La Virtus si tiene stretto il primato A Tortona fa festa anche Dos Santos

La Virtus Bologna mantiene il primo posto in classifica dopo la vittoria sul campo di Tortona, con il risultato di 74-69. La partita ha visto il contributo di vari giocatori, tra cui Vital con 22 punti e Baldasso con 13, mentre i padroni di casa sono stati guidati da Hubb e Baldasso, rispettivamente con 10 e 13 punti. La gara si è svolta nel palazzetto di Tortona, senza variazioni nei punteggi dei giocatori di entrambe le squadre.

BERTAM DERTHONA 69 VIRTUS BOLOGNA 74 BERTAM DERTHONA TORTONA: Manjon 4, Vital 22, Strautins, Gorham 5, Olejniczak 4; Hubb 10, Baldasso 13, Biligha 7, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia ne, Riismaa ne. All. Fioretti. VIRTUS OLIDATA BOLOGNA: Hackett 13, Edwards 10, Jallow, Niang 4, Diouf 8; Dos Santos 12, Alston Junior 16, Diarra 7, Smailagic 2, Akele, Ferrari, Accorsi ne. All. Jakovljevic. Arbitri: Attard, Borgo, Bartolomeo. Note: parziali 7-14, 25-32, 40-49. Tiri da due: Tortona 1334; Virtus 1540. Tiri da tre: 734; 822. Tiri liberi: 2229; 2025. Rimbalzi: 46; 43. TORTONA (Alessandria) La Virtus passa a Tortona e si conferma in testa alla serie A....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Virtus si tiene stretto il primato. A Tortona fa festa anche Dos Santos Notizie correlate Leggi anche: La Virtus si affida a Dos Santos Bologna domina a Tortona: Dos Santos brilla nel debutto vincenteLa sfida tra Derthona e Bologna alla Nova Arena si è conclusa con un punteggio di 69 a 74, assegnando la vittoria ai campioni in carica emiliani. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: YAGO DOS SANTOS NUOVO GIOCATORE DI VIRTUS BOLOGNA; La Virtus piazza il colpo per il finale di stagione: arriva Yago Dos Santos; La Virtus Bologna batte Tortona e si conferma al primo posto: buono l'esordio di Dos Santos; Virtus, arriva un colpo di mercato: ufficiale l'ingaggio del play brasiliano Yago Dos Santos. La Virtus si tiene stretto il primato. A Tortona fa festa anche Dos SantosBERTAM DERTHONA TORTONA: Manjon 4, Vital 22, Strautins, Gorham 5, Olejniczak 4; Hubb 10, Baldasso 13, Biligha 7, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia ne, Riismaa ne. All ... msn.com La Virtus sbanca Tortona trascinata da Hackett. Buon secondo tempo di Dos SantosPassata indenne al valico di Tortona, la Virtus si tiene il primo posto in classifica, a tre turni dalla fine. Supera la strettoia più infida, lo fa con lo slancio di 39’ condotti su 40’, però anche c ... bologna.repubblica.it La Virtus sbanca Tortona trascinata da Hackett. Buon secondo tempo di Dos Santos x.com BASKET A1 La Virtus Bologna batte il Tortona in trasferta e mantiene il primo posto della classifica, nonostante le numerose assenze. Buon esordio per Dos Santos. Alston 16, Hackett 13, Edwards 12, Dos Santos 12, Diouf 8, Diarra 7, Niang 4, Smailagic 2. - facebook.com facebook