Nella partita disputata alla Nova Arena, Bologna ha ottenuto una vittoria contro Derthona con un punteggio di 74 a 69. La gara è stata segnata dalla buona prestazione di Dos Santos, al suo debutto con la squadra. La vittoria consente a Bologna di mantenere le posizioni in classifica, mentre Derthona ha tentato di reagire negli ultimi minuti senza riuscirci.

La sfida tra Derthona e Bologna alla Nova Arena si è conclusa con un punteggio di 69 a 74, assegnando la vittoria ai campioni in carica emiliani. Il match della 27ma giornata di Serie A maschile ha i padroni di casa tortonesi lottare fino agli ultimi istanti, ma non sono riusciti a colmare il divario accumulato contro una squadra di Bologna che, pur con diverse assenze pesanti, ha mantenuto la vetta della classifica. L’efficacia emiliana e il debutto di Dos Santos. La Virtus di Bologna è arrivata nel palazzetto di Tortona con un organico ridotto, privo del contributo di Morgan, Pajola e Vildoza. Nonostante queste mancanze, la squadra di Jakovljevic ha saputo sfruttare l’inserimento di Yago Dos Santos, il cui esordio in maglia bianconera ha portato punti decisivi per mantenere l’equilibrio della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna domina a Tortona: Dos Santos brilla nel debutto vincente

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