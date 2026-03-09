Lunedì 9 marzo 2026, il prezzo dell’oro ha registrato una diminuzione, con il contratto spot che ha perso l’1,2% attestandosi a 5.109 dollari l’oncia. Dopo i recenti rimbalzi dei giorni precedenti, il metallo prezioso continua a mostrare segnali di calo, ma alcuni analisti indicano che il prezzo potrebbe tornare a toccare i 6.000 dollari.

L’oro arretra nella seduta di lunedì 9 marzo 2026: il contratto spot scende dell’1,2% a 5.109 dollari l’oncia. Il movimento al ribasso segue il rimbalzo di venerdì scorso, arrivato dopo la pubblicazione del rapporto sull’occupazione americana di febbraio, e riflette una fase di consolidamento tecnico che gli operatori stanno osservando con attenzione. Nonostante la correzione della giornata, il livello psicologico e tecnico dei 5.000 dollari rimane il vero banco di prova per le prossime settimane. Per gli analisti, infatti, il quadro fondamentale resta favorevole al principale bene rifugio. Con le tensioni in Medio Oriente e la crisi delle Borse internazionali, l’oro continua a rappresentare una delle scelte preferite dagli investitori nei momenti di incertezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro in calo dopo i rimbalzi dei giorni scorsi, ma può arrivare a quota 6.000 dollari

