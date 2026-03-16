Grammamanti lezione spettacolo di e con Vera Gheno

Sabato 21 marzo si tiene il secondo appuntamento di TALKIN’ ABOUT, una rassegna di lezioni-spettacolo dedicata alla divulgazione attraverso la parola. La serata vede protagonista Vera Gheno, che presenta “Grammamanti”, uno spettacolo-lezione in cui si uniscono approfondimenti linguistici e intrattenimento. L’evento si svolge in una location dedicata all’intrattenimento culturale, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza tra educazione e spettacolo.

Sabato 21 marzo, il secondo appuntamento con TALKIN’ ABOUT: una rassegna di lezioni-spettacolo dove “le parole giuste” sono protagoniste e dove la divulgazione si fa intrattenimento. Vera Gheno è una sociolinguista, saggista e traduttrice italiana, nota soprattutto per il suo lavoro sulla comunicazione digitale e sulla lingua inclusiva.In GRAMMAMANTI ci trascina in un viaggio ironico e profondissimo per dimostrarci che le parole che scegliamo non servono solo a comunicare, ma sono i mattoni con cui costruiamo la nostra identità e la nostra libertà.Ti è mai capitato di sentire un brivido lungo la schiena davanti a un apostrofo sbagliato? O di... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Vera Gheno e le parole giuste da direUn appuntamento interessante per la rassegna Parole in Mostra, alla Biblioteca Sormani.