La vera Egonu cambia tutto | Milano ci prova anche nel volley
L'opposta italiana ha avuto un ruolo decisivo nel match, contribuendo alla rimonta della squadra durante la finale. La sua prestazione ha permesso al Vero Volley di riaprire la serie e di mantenere aperte le possibilità di vittoria. La partita si è conclusa con una rimonta importante, grazie anche al suo contributo in campo. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con la speranza di continuare il percorso positivo.
È arrivata Paola. In ritardo di otto giorni. È arrivata appena in tempo, ha bussato alla porta del Palaverde, ha buttato giù dal letto Conegliano che stava beatamente sognando e toccando il suo nono scudetto, l’ottavo consecutivo, e finalmente si è seduta al tavolo della finale del volley femminile. Egonu c’è, Milano è ancora viva e mercoledì in casa al Palalido proverà a pareggiare i conti e a rimandare tutto alla bella delle belle dopo che nelle prime due partite il Vero volley era stato colpito dall’Imoco prima al cuore in gara uno e poi nell’ego in gara due. È ancora più un peccato non poter giocare gara quattro davanti ai 12.000 del Forum, occupato dal concerto di Tommaso Paradiso.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu incontenibile anche nel secondo set, 25-22CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Parallela di Pietrini da zona 4 25-22 Egonuuuuuuuuuuuuuuu mano out da zona 2 e Milano è avanti 2-0.
LIVE Milano-Scandicci 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu fa volare la Numia nel tie-break, 6-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 La serie in battuta di Paola si ferma con il suo errore.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Argomenti più discussi: La Numia Vero Volley Milano riapre la corsa Scudetto: espugnato 3-1 il Palaverde con super Egonu; Egonu show, il sogno scudetto è ancora vivo; Finale volley, Milano accorcia le distanze: Conegliano sconfitta 3-1.
La Vero Volley Milano RIAPRE LA FINALE SCUDETTO Egonu e compagne battono 3-1 Conegliano e rimandano tutto a GARA 4 Gabi e compagne non approfittano del fattore campo per chiudere la serie e vincere lo Scudetto. TUTTO RINVIATO A GA - facebook.com facebook
Pallavolo A1F Scudetto - Milano compie l'impresa: con 34 punti di una super Egonu riporta Conegliano all'Allianz Cloud per gara 4 x.com