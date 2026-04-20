L'opposta italiana ha avuto un ruolo decisivo nel match, contribuendo alla rimonta della squadra durante la finale. La sua prestazione ha permesso al Vero Volley di riaprire la serie e di mantenere aperte le possibilità di vittoria. La partita si è conclusa con una rimonta importante, grazie anche al suo contributo in campo. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con la speranza di continuare il percorso positivo.

È arrivata Paola. In ritardo di otto giorni. È arrivata appena in tempo, ha bussato alla porta del Palaverde, ha buttato giù dal letto Conegliano che stava beatamente sognando e toccando il suo nono scudetto, l’ottavo consecutivo, e finalmente si è seduta al tavolo della finale del volley femminile. Egonu c’è, Milano è ancora viva e mercoledì in casa al Palalido proverà a pareggiare i conti e a rimandare tutto alla bella delle belle dopo che nelle prime due partite il Vero volley era stato colpito dall’Imoco prima al cuore in gara uno e poi nell’ego in gara due. È ancora più un peccato non poter giocare gara quattro davanti ai 12.000 del Forum, occupato dal concerto di Tommaso Paradiso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La vera Egonu cambia tutto: Milano ci prova anche nel volley

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