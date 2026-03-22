LIVE Milano-Scandicci 2-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu fa volare la Numia nel tie-break 6-2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 La serie in battuta di Paola si ferma con il suo errore. 7-2 Anche il pallonetto di Egonu, sta giocando un tie-break semplicemente fantastico. Time-out quasi costretto di Gaspari. 6-2 Continua a martellare Paola, che piazza la diagonale sempre da seconda linea. 5-2 ANCORA EGONU! Parallela pazzesca dell’azzurra! 4-2 Diagonale tagliata in campo di Egonu da seconda linea. 3-2 Mani out perfetto di Pietrini su Bosetti. 2-2 Diagonale di Bosetti da posto quattro, con Pietrini che in difesa può fare davvero poco. 2-1 Egonu trova l’angolo con la diagonale da posto due. 1-1 Antropova piazza la diagonale da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it
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