LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu incontenibile anche nel secondo set 25-22

Da oasport.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di volley femminile tra Milano e VakifBank Istanbul, Milano si è aggiudicata il secondo set con un punteggio di 25-22. Egonu ha continuato a mostrare una performance intensa nel secondo set, contribuendo alla vittoria della squadra italiana. La partita, valida per la Champions League 2026, è stata trasmessa in diretta, e la squadra di casa ha conquistato il vantaggio di 2-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Parallela di Pietrini da zona 4 25-22 Egonuuuuuuuuuuuuuuu mano out da zona 2 e Milano è avanti 2-0. 24-22 Egonuuuuuu vincente sulle mani del muro da zona 2 23-22 Muro di Gunes 23-21 tocco vincente di Markova 23-20 Diagonale di Markova da zona 4 23-19 Muroooooooooo Danesiiiiiiiiiii 22-19 Mano out Egonu da seconda linea 21-19 In rete l’attacco di Egonu da seconda linea 21-18 Errore al servizio Vakif 20-18 Mano out Cazaute da zona 4 20-17 Mano out di Pietrini da zona 4 19-17 Mano out Egonu da zona 2 18-17 Diagonale di Boskovic da zona 2 18-16 Murooooooooo Kurtagiiiiiic 17-16 Aceeeeeeeeee Egonuuuuuuu... 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano vakifbank istanbul 2 0 champions league volley femminile 2026 in diretta egonu incontenibile anche nel secondo set 25 22
© Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu incontenibile anche nel secondo set, 25-22

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-2, Champions League femminile volley in DIRETTA: Boskovic trascina le turche nel secondo set, 22-25

Leggi anche: LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Antropova decisiva nel secondo set, 23-25

Supercoppa 2025 Final! - Milano vs. Conegliano | Full Game from VBTV

Video Supercoppa 2025 Final! - Milano vs. Conegliano | Full Game from VBTV

Una raccolta di contenuti su LIVE Milano VakifBank Istanbul 2 0...

Temi più discussi: Milano – VakifBank: al via la vendita libera dei biglietti; Numia Vero Volley Milano - VakifBank Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Milano - VakifBank sfida tra big europee: numeri e statistiche delle due squadre in CEV Champions League.

Milano-VakifBank Istanbul stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Champions League femminile entra nel vivo e per la Numia Vero Volley Milano arriva uno degli incroci più prestigiosi e impegnativi della stagione. Nei ... oasport.it

LIVE Milano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: lombarde in fuga nel secondo set, 11-6CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale di Champions League di volley ... oasport.it

Digita per trovare news e video correlati.