LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu incontenibile anche nel secondo set 25-22

Nella partita di volley femminile tra Milano e VakifBank Istanbul, Milano si è aggiudicata il secondo set con un punteggio di 25-22. Egonu ha continuato a mostrare una performance intensa nel secondo set, contribuendo alla vittoria della squadra italiana. La partita, valida per la Champions League 2026, è stata trasmessa in diretta, e la squadra di casa ha conquistato il vantaggio di 2-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Parallela di Pietrini da zona 4 25-22 Egonuuuuuuuuuuuuuuu mano out da zona 2 e Milano è avanti 2-0. 24-22 Egonuuuuu vincente sulle mani del muro da zona 2 23-22 Muro di Gunes 23-21 tocco vincente di Markova 23-20 Diagonale di Markova da zona 4 23-19 Muroooooooooo Danesiiiiiiiiiii 22-19 Mano out Egonu da seconda linea 21-19 In rete l'attacco di Egonu da seconda linea 21-18 Errore al servizio Vakif 20-18 Mano out Cazaute da zona 4 20-17 Mano out di Pietrini da zona 4 19-17 Mano out Egonu da zona 2 18-17 Diagonale di Boskovic da zona 2 18-16 Murooooooooo Kurtagiiiiiic 17-16 Aceeeeeeeeee Egonuuuuuuu...