La truffa va a segno ma non consegna il malloppo alla banda | prima le coltellate e poi la morte

Nella zona di Terni, una truffa si conclude con un episodio violento. Dopo aver perso il denaro, la vittima viene raggiunta nel suo domicilio nell’hinterland napoletano, dove viene aggredita con coltellate da parte di uomini associati alla banda. La vicenda si è conclusa con la morte della persona coinvolta. La polizia sta indagando sulle modalità dell’accaduto e sui responsabili.