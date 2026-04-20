La truffa va a segno ma non consegna il malloppo alla banda | prima le coltellate e poi la morte
Nella zona di Terni, una truffa si conclude con un episodio violento. Dopo aver perso il denaro, la vittima viene raggiunta nel suo domicilio nell’hinterland napoletano, dove viene aggredita con coltellate da parte di uomini associati alla banda. La vicenda si è conclusa con la morte della persona coinvolta. La polizia sta indagando sulle modalità dell’accaduto e sui responsabili.
La truffa a Terni, il ritorno a casa nell’hinterland Napoletano dove ad attenderlo ci sono i “sicari” della banda, pronti ad aggredirlo perché non aveva consegnato il malloppo. Scatta l’aggressione, ci scappano le coltellate e un morto: ecco com’è andata.La ricostruzione della vicenda è stata.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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